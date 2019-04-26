البراوي: 25 أبريل شاهد على بطولات وتضحيات رجال سطروا ملحمة في حب الوطن

26 أبريل 2019 - 01:45 م

قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن 25 أبريل سيظل شاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال أوفياء سطروا ملحمة رائعة في حب وعشق تراب الوطن الذي ارتوى بدماء الشهداء الطاهرة والتي سجلها التاريخ بحروف من نور. أضاف البراوي :إن الله سبحانه وتعالى حفظ مصر على مر العصور ومنحها في الوقت المناسب قيادة سياسية حكيمة ورشيدة استطاعت ان تحمي البلاد وتحافظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ولولا الرئيس عبد الفتاح السيسي لكنا مثل دول الجوار سوريا وليبيا والتي شهدت ثورات الخريف العربي.

و أشار رئيس الحزب في تصريحات صحفية، إلى إننا نعيش أجواء انتصارات متتالية من هزيمة العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد في معركة التعديلات الدستورية الشريفة على أيدي أبناء الشعب المصري العظيم الذي لبى نداء الوطن وخرج بالملايين في صورة مشرفة ومشرقة عكست ايمانه الشديد بالرسائل الوطنية للقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي إلى نسمات الحرية بعلامات العزة والكرامة والشموخ في ذكرى أرض الفيروز التي تدرس لكل الأجيال حتى يعرفوا إن لدينا رجالا أقوياء صدقوا ما عاهدوا الله علي.

في سياق متصل وجه حزب صوت الشعب التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واسود مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل وجموع المصريين من الإسكندرية إلى أسوان بمناسبة الذكرى العطرة ال 37 لعيد تحرير سيناء.