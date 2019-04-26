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"الأوقاف" بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان بمدينتي العاشر والسادات

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أمينة عبد االعال

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أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» عن فتح باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي، حتى الخامس من شهر مايو المقبل، بمدينتي العاشر من رمضان والسادات للمواطنين من جميع المحافظات

وقال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، أن الطرح جاء تلبية لحق المواطنين في سكن لائق وبأسعار مميزة تتناسب مع المواطنين

وأضاف، في بيان صحفي له الخميس 25 أبريل، أن هناك تسهيلات تقدم في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى 20 سنة، وتتراوح مساحات الوحدات من 59 م وحتى 81 م بالعاشر من رمضان، و52م حتى 79م بمدينة السادات

وأوضح محروس أن الأسعار تتراوح بين 101200 إلى 190,800 جنيه مصري، بدعم نقدي يصل إلى 25000 جنيه، وأسعار فائدة مميزة من 5% إلى 7%، فيمل يتم سداد مقدم 15% من سعر الوحدة السكنية 

وأضاف المهندس علاء عبد العزيز مدير عام هيئة الأوقاف، أن تنفيذ الهيئة لبناء هذه الوحدات جاء لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطة الدولة في انشاء مليون وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات، وأن أسعار الوحدات في متناول محدودي ومنخفضي الدخل

ومن جانبه، أوضح سامح أبو بكر، مدير الإدارة التجارية شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، أنه على الراغبين في الحجز شراء كراسة الشروط بمبلغ 250 جنيه من مقر هيئة الأوقاف المصرية الكائن فى 109 شارع التحرير بالدقي، واستيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته «سارية»، وتقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل، مع تقديم أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية

وأشار أبو بكر إلى أنه يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، وأن لا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية، كما أنه يحظر شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، كما يشترط أن لا يزيد الدخل السنوي للمتقدم عن 57 ألف جنيه سنويا للأسرة «4750 جنيه شهريا»، و42 ألف للأعزب «3000 جنيه شهريا»، وإنهاء كافة الالتزامات البنكية إن وجدت، ويقوم المتقدم بسداد جدية حجز من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط


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بالصور.. الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات بالصور.. الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات بالصور.. الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات بالصور.. الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات بالصور.. الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات


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