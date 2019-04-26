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حريق هائل بكنيسة .. ومسلمون يتمكنون من إطفائه

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متابعات - الدويني فولي

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حريق

كنيسة

بيان

المنيا

المطرانية

اندلع حريق هائل في كنيسة مارجرجس في محافظة المنيا، ما دفع مجموعة كبيرة من الأهالي المسلمين المتواجدين في المكان للتدخل وإطفاء الحريق.

وأصدرت مطرانية مطاي، بالمنيا بيانًا توضح من خلاله أسباب الحريق الذي شب في المخيم المقام للصلاة، حيث قالت إن الحريق نشب في المخيم الذي تم إعداده للصلاة بكنيسة مارجرجس بمطاي نظرًا لظروف هدم الكنيسة، وذلك في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم، وأتى على كافة محتويات المكان من هيكل وكراس وأثاث وفراشة وسماعات وكافة المنقولات، وقد تحركت كافة الأجهزة الأمنية من مديرية الأمن والمباحث العامة والأمن الوطني والنيابة العامة والأدلة الجنائية والحماية المدنية.
وتابع البيان: "تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية في الأرواح، ويشتبه بصفة مبدئية أن يكون سبب الحادث على الأرجح ماس كهربائي، لعدم تواجد أي شخص في مكان الحريق أثناء وقوعه، وجار استكمال التحقيقات بمعرفة الأدلة الجنائية لمعرفة سبب وقوع الحريق".

من جانبها،أكدت مصادرة كنيسية، أن ماسًا كهربائيًا تسبب في الحريق، وتم إخماده بمشاركة الأهالي من المسلمين.

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