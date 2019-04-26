حريق هائل بكنيسة .. ومسلمون يتمكنون من إطفائه

وأصدرت مطرانية مطاي، بالمنيا بيانًا توضح من خلاله أسباب الحريق الذي شب في المخيم المقام للصلاة، حيث قالت إن الحريق نشب في المخيم الذي تم إعداده للصلاة بكنيسة مارجرجس بمطاي نظرًا لظروف هدم الكنيسة، وذلك في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم، وأتى على كافة محتويات المكان من هيكل وكراس وأثاث وفراشة وسماعات وكافة المنقولات، وقد تحركت كافة الأجهزة الأمنية من مديرية الأمن والمباحث العامة والأمن الوطني والنيابة العامة والأدلة الجنائية والحماية المدنية.



