تشكيل ليفربول وهيدرسفيلد في موقعة الليلة

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تنطلق في تمام التاسعة مكن مساء اليوم مباراة كرة القدم بين فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، مع نظيره هيدرسفيلد علي معلب "آنفيلد" معقل "الريدز" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفيما يلي تشكيل ليفربول:-

 أليسون في حراسة المرمى - روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت آرنولد - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

في حين جاء تشكيل هدرسفيلد تاون المتوقع كالتالى، جوناس لوسل في حراسة المرمى -  إيريك دورم - كريستوفر شيندلر - تيرنس كونجولو - توني سميث - آرون موي - جوناثان هوج - اسحاق مبينزا - أليكس بريتشارد - إلياس كاتشوجا - ستيف موني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 88 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة، وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز الـ 28 بمسابقة الدوري الانجليزي وإنتزاع الصدارة بجانب زيادة الضغط على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على بيرنلي بعد غد الأحد بملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة ذاتها في ظل تواضع إمكانيات المنافس الذي لم يتذوق طعم الأنتصار سوى 3 مرات في 35 مباراة، واهتزت شباكه 69 مرة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحصول على دفعة معنوية قبل السفر إلى إسبانيا لملاقاة برشلونة الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويبحث ليفربول عن نهاية سعيدة لشهر أبريل الذي شهد تأهله للدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالي ذهاباً وإياباً ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما تغلب على ساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف سيتي ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كما يسعى محمد صلاح لاستغلال تواضع دفاع هدرسفيلد تاون من أجل تسجيل الهدف الـ 20 والانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي وتعزيز آماله في الاحتفاظ بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.


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