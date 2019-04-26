قضية تحرش جنسي قد تطيح بحملة نائب "أوباما"

26 أبريل 2019 - 01:10 م

بعد ثلاثين عاما.. قدم المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض، جو بايدن، اعتذاره لسيدة ضحية تحّرش جنسي، تعرضت سابقًا للاستجواب بعدوانية من قبل اللجنة البرلمانية التي كان يقودها بايدن حينها.

وكانت "هيل" اتهمت في العام 1991، المرشح للمحكمة العليا كلارنس توماس بالتحرش بها جنسيًا.

وتمثل جلسة استجواب "أنيتا هيل" المثيرة للجدل، انعكاسًا سلبيًا على حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

بينما أكد متحدث باسم بايدن، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق قد تحدث مع أنيتا هيل بعد وقت قليل من إطلاق حملته الرئاسية.

وأضاف أنهما "قاما بمحادثة خاصة قدم فيها بايدن مباشرة اعتذاره لما مرّت به هيل وإعجابه بكلّ ما قامت به لتغيير الثقافة المتعلقة بالتحرش الجنسي في هذا البلد"، بحسب ما صرح به المتحدث لوكالة فرانس برس.

ولم تقبل هيل التي باتت الآن أستاذة في الحقوق، الاعتذار المتأخر لجو بايدن، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أعلن أمس ، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وكتب بايدن على تويتر: "إن قيم هذه الأمة.. ومركزنا في العالم .. وديمقراطيتنا .. وكل ما جعل من أمريكا معرض للخطر.

وأضاف: "ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ويعتبر بايدن أقوى مرشح من بين 27 مرشحا من الحزب الديمقراطي يسعون جميعا لمنافسة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.



