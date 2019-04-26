مستشار بن زايد يفجِّر مفاجأة عن "اللوفر أبو ظبي"

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عبد الخالق عبد الله

اللوفر أبو ظبي

فكرة تسويقية

قال عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن فكرة معرض الطريق الفني بأبو ظبي فكرة تسويقية فاشلة".

وكتب على حسابه في تويتر : "تأكدت اليوم أن فكرة معرض الطريق الفني الذي استحدثه اللوفر أبوظبي فكرة تسويقية فاشلة.. لا أحد وهو يقود على الطريق السريع لديه الوقت ليستمع لراديو 1 إف إم 100.5".

وعلق أحد رواد تويتر على تدوينة عبد الله قائلا : "الإمارات غنية عن التعريف لا تحتاج إلى عقائد وثنية .. أتمنى إن يوصل إعجابي لجمال الإمارات لكن هذه المرة لم يحالف الأعزاء في الإمارات الحظ تراجعوا عن الخطأ الغير منصف لحجم دولة عربية إسلامية".

يذكر أن ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق كان قد استنكر الحملة التي طالت أبو ظبي بسبب المجسمات على شارع الشيخ زايد قائلا : " إن الإنسان حينما يؤمن بالله حقيقة لا تمثل له التماثيل شيئًا خاصًا بعقيدته.

وكتب خلفان حينها على حسابه في تويتر: "مصر كلها آثار لتماثيل فرعونية شكلت حضارة في زمن كان العالم لا يملك من العلوم الهندسية والطبية شيئا  يذكر.. دخل الإسلام مصر وترك ما فيها على ما هو عليه..عندما يؤمن الإنسان بالله لا تشكل له التماثيل شيئا يهز عقيدته".

وأوضح أن ما يوجد اليوم من معرض لتماثيل عالمية معروضة بصفة مؤقتة على شارع الشيخ زايد لا يعني أكثر معرض لشخصيات تعتبر مهمة في ثقافات شعوبها..التعرف على ثقافات الشعوب في مجتمع كمجتمع الإمارات المتحضر والمتمسك بتقاليده العربية والإسلامية لن تغير فيه المعارض شيئا بل ستزيده حبا للآخرين.

وتساءل خلفان: "بالرغم أننا جميعا مسلمون ولله الحمد.. البعض يسمي نفسه الجماعة الإسلامية.. نحن يعني كفار قريش لا سمح الله".

يأتي هذا عقب نصب تمثال ضخم لـ"بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة أخرى تثير الجدل.

وقد فوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بالتمثال، حيث وثق ناشطون بمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية عن سبب نصب التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار، أنه يأتي باعتباره جزءًا من منحوتات متحف اللوفر".

وقد نصب التمثال في طريق الشيخ زايد (أبوظبي- دبي)، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره بمتحف اللوفر في أبوظبي.



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