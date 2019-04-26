"شباب الصحفيين" تهنئ الرئيس بذكري تحرير سيناء

26 أبريل 2019 - 12:59 م

هنأت جبهة شباب الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأوفياء وجموع المصريين بمناسبة الذكرى ال 37 لعيد تحرير سيناء رمز العزة والكرامة والشموخ والنضال في حب الوطن، مؤكدة الجبهة على إن هذه الذكرى العطرة والعلامة المضيئة في سجل بطولات المصريين وايقونة وحدة وترابط نسيج الأمة تأتي هذا العام وسط أجواء مختلفة من الانتصارات على العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد في معركة التعديلات الدستورية.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم الخميس : التاريخ دون في أكثر صفحاته بياضا إن يوم 25ابريل هو يوم مجيد من ايام مصر تعانقت فية نسمات الحرية بطعم الانتصار المبهر والمشرف مع الملحمة الوطنية التي روت تراب الوطن بدماء الشهداء الطاهرة في معركة مقدسة كشفت عظمة بطولات وتضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

أضاف طوالة إن القوات المسلحة العظيمة والشرطة المخلصة حققوا نجاحات كبيرة في محاربة الإرهاب الأسود ومازالوا على عهدهم ووعدهم بتطهير كل شبر في أرض الفيروز من أعداء الحياه وحان الوقت ان نستلهم روح وأجواء هذه الانتصارات المتتالية بالعمل الجاد الدءوب لنبني سويا وبسواعدنا حياة أفضل ومستقبل مشرق لكل المصريين.