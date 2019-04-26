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النواب: لابد من رفع سعر توريد القمح إلى 200 جنيه

الحياة السياسية

القمح
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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مجلس النواب

القمح

افاد النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن سعر أردب القمح الذى حددته الحكومة بواقع 685 جنيها لا يتناسب مع انتاجية الفدان، فضلا عن عدم وجود فارق كبير فى السعر بين العام الحالى والماضي على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

واضاف فى تصريحات صحفية له بالامس ،  أن الأونة الأخيرة شهدت إصابة محصول القمح بمرض يسمى صدى القمح، الأمر الذى أثر على انتاجية المحصول، مؤكدا أن الفلاح أصيب بحالة من الإحباط نتيجة بيع محاصيله بخسارة دون تحقيق هامش ربح جيد.

واشار الى أن أسعار الأعلاف شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار وبالتالى تراجع بعض الفلاحين عن تربية المواشي تجنبا لنزيف الخسارة التى يتكبدونها، مؤكدا أنه لابد من زيادة سعر أردب القمح من 100 لـ 200 جنيه على الأقل حتى يبادر الفلاح بزراعة المحصول بدلا من العزوف عنها.

وأضاف النائب أن هناك العديد من المناقشات التى أجرتها لجنة الزراعة بالبرلمان لرفع سعر توريد المحاصيل إلا أنه لم يتم الوصول إلى النتيجة المرجوة.

كانت وزارة الزراعة أعلنت فى وقت سابق رفع سعر توريد القمح هذا العام إلى 685 جنيها للإردب.


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