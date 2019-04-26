طلب مهم من "السيسي" إلى عدد من الشركات الصينية

26 أبريل 2019 - 12:39 م

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الشركات الصينية التي تنفذ مشروعات في مصر طلب منهم أن يكون هناك شراكة حقيقية في الصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.



وأضاف"التراس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك بروتكول تعاون مع شركة "أفيك" المصنعة للقطار السريع ينص على أن نسبة الصناعة المحلية لا تقل عن 46%، مؤكدا أن مصر لديها خبرة قوية في صناعة القطارات، ولكن المطلوب أن نتواكب مع وسائل النقل الحديثة.



وعقد الرئيس السيسي والرئيس الصيني، قمة لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيعقد السيد الرئيس لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.



ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني "شي جين بينج" لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

