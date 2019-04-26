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"مستقبل وطن": جنودنا البواسل يقومون بملحمة لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب

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مستقبل وطن

أمينة عبد االعال

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سيناء

مستقبل وطن

ارض الفيروز

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء.

وأكد "هلال" في تصريحات صحفية له ، أن جنودنا الأبطال قدموا أغلى الدماء والتضحيات من أجل استعادة وتحرير سيناء، واستعادتها مرة ثانية من الاحتلال، مشيرًا إلى أن جنودنا البواسل من الجيش والشرطة يسيطروا الأن ملحمة جديدة لتطهير أرض الفيروز من التنظيمات الإرهابية المتطرفة بعد أن طهروها من دنس إسرائيل .

ولفت "أمين تنظيم مستقبل وطن"إلى أن الشعب المصري طوال تاريخه الذي شهد طرد المعتدين من أرضه واستعاد ارضيه وحقوقه من كل معتدي أثم سيقضي على التنظيمات الإرهابية المتطرفة مهما كان من يقف خلفها أو يمولها، مضيفا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في دحرها للإرهاب في سيناء.

وأضاف "هلال" أن مصر لا تنسى أبنائها من القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم  فداء لهذا الوطن من  مجرم ومعتدي،، مشيرا إلى أن جنودنا الأبطال وشهدائنا الأبرار  كان يعملون دائما  على رفعة مكانة مصر بين الأمم.


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