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برلماني: قواتنا المسلحة الباسلة عازمة على تطهير أرض الفيروز

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rال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الصف، إن الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية تعبر عن الملحمة العظيمة التي صاغها الشعب مصر وجيشها العظيم بدمائهم الذكية نالت عن جدارة واستحقاق إعجاب واحترام العالم، وجسدت أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن الارض، مؤكدًا أن المصرين يواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها واجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية.

وأضاف «هيكل»، أن قواتنا المسلحة الباسلة عازمة على تطهير أرض الفيروز الحبيبة من الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره، مثمناً الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأوفياء على أرض سيناء الحبيبة لتطهيرها من دنس هذا الإرهاب.

ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة  ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري بتلك الذكرى الوطنية الغالية.


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