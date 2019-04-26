"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس غدًا السبت

26 أبريل 2019 - 12:22 م

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه غدًا، السبت، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الصباحية على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث فرصة سقوط الأمطار مهيأة للسقوط على مدينتى حلايب وشلاتين.

أما عن حركة الرياح، فأكدت الهيئة أنها معتدلة، تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.



