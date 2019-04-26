» عكاشة: أنا وأحمد موسى بريئان من هذا الشيء

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الحياة

أحمد موسى

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك من يزعم أن مصر دولة قمعية، وأنها تحكم بقبضة أمنية، وبالحديد والنار، منوهًا بأن نتيجة الاستفتاء جاءت لتكذب كل ما يروجوه عن مصر.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، "لا أنا ولا أحمد موسى اللي كشفنا أعداء مصر اللي كشفهم نتيجة الاستفتاء كشفت كذبهم "، موضحا أن نتيجة الاستفتاء التي قالت أن هناك 3 مليون شخص من أصل 26 مليون ذهبوا للاستفتاء صوتوا بـ لا في الاستفتاء.

 وقد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليونًا و193 ألفًا و590 ناخبًا بنسبة 44.33%. 

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