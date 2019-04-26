» عكاشة: أنا وأحمد موسى بريئان من هذا الشيء

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك من يزعم أن مصر دولة قمعية، وأنها تحكم بقبضة أمنية، وبالحديد والنار، منوهًا بأن نتيجة الاستفتاء جاءت لتكذب كل ما يروجوه عن مصر.





وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، "لا أنا ولا أحمد موسى اللي كشفنا أعداء مصر اللي كشفهم نتيجة الاستفتاء كشفت كذبهم "، موضحا أن نتيجة الاستفتاء التي قالت أن هناك 3 مليون شخص من أصل 26 مليون ذهبوا للاستفتاء صوتوا بـ لا في الاستفتاء.



