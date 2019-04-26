خبير سعودي: " اليهود صناع حضارة"

26 أبريل 2019 - 12:02 م

قال عبد الحميد الحكيم، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة، إن اليهود جزء أصيل من مكونات المجتمعت العربية.

وكتب الحكيم على حسابه في تويتر : " اليهود جزء أصيل من مجتمعاتنا، حيث نهضوا بها على جميع المستويات،وتاريخ اليهود يؤكد أنهم صناع حضارة في أي مجتمعات يسكنونها".

وأضاف أنه " من باب العرفان لهم وللنهوض بمنطقنا علينا الاعتراف بحقهم بدولتهم إسرائيل وإني على يقين سيتحقق حلم صديقنا "دودو تاسا"، بل سنرحب به في الرياض ويرحب بنا في القدس".

كما علق على تدوينة لرئيس الوزراء الغسرائيلي بنيامين نتنايهو قائلا : " وتعبير أن صناع القرار في معظم دول الخليج أدركوا أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع محب للسلام واسترجعوا التاريخ بدون تشويه وتزيف الناصرية والإسلام السياسي للاعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم وعاصمتهم القدس وأن السلام مع إسرائيل سينقل الخليج نقلة نوعية بشرق أوسط جديد "الخليج غير مع إسرائيل".

وكان نتنياهو قد كتب على حسابه في تويتر : " أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض الإكسبو الذي سيقام في دبي.. هذا هو تعبير آخر عن مكانة إسرائيل المتصاعدة في العالم وفي المنطقة".