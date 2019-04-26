تحطم مروحية بالقرب من مطار بولي في أديس أبابا

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وكالات- الدويني فولي

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اديس ابابا

تحطمت طائرة مروحية أثيوبية، صباح الجمعة، بمنطقة سكنية جنوب مطار "بولى" الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أن الطائرة هبطت عقب إقلاعها من المطار فى ضاحية "بولى بلبلة" بالقرب من مطار بولى الدولى من الناحية الجنوبية، موضحة أن الطائرة المروحية تتبع شركة "ترانس نيشن إيرويز" الإثيوبية.


وقالت وكالة الأنباء الاثيوبية أن الطائرة كان على متنها خمسة ركاب وطياران وقد واجهت مشكلة فنية فى أحد محركاتها، ولدى محاولتها العودة إلى المطار واجهت مشكلة فى المحرك الآخر.


بدوره أكد العقيد وسيبلا هنيجناو المدير العام لهيئة الطيران المدنى الإثيوبية بأنه لم يصب أحد جراء الحادث، مشيرا إلى ان التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

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