تحطم مروحية بالقرب من مطار بولي في أديس أبابا

تحطمت طائرة مروحية أثيوبية، صباح الجمعة، بمنطقة سكنية جنوب مطار "بولى" الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أن الطائرة هبطت عقب إقلاعها من المطار فى ضاحية "بولى بلبلة" بالقرب من مطار بولى الدولى من الناحية الجنوبية، موضحة أن الطائرة المروحية تتبع شركة "ترانس نيشن إيرويز" الإثيوبية.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أن الطائرة هبطت عقب إقلاعها من المطار فى ضاحية "بولى بلبلة" بالقرب من مطار بولى الدولى من الناحية الجنوبية، موضحة أن الطائرة المروحية تتبع شركة "ترانس نيشن إيرويز" الإثيوبية.