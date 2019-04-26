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بعد تجميد نشاطهم الرياضي بإحدى الأندية الكبرى بأكتوبر

"القومي للطفولة" يخاطب الشباب والرياضة للتدخل لرفع الضرر عن 200 طفل

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الطفولة والامومة

أمينة عبد االعال

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الشباب والرياضة

عزة عشماوى

الطفولة والأمومة

 خاطب المجلس القومى للطفولة والامومة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لسرعة التدخل، بعد تضرر 200 طفل وطفلة من ناديهم الرياضى بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، حيث قام النادى بتجميد نشاط كرة اليد الأمر الذي يعرض مستقبل أبطال اللعبة من الأطفال لضرر بالغ.

 وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، ان خط نجدة الطفل "16000" تلقى عددا من البلاغات من بعض أولياء الأمور ينشادون المجلس بالتدخل تجاه إدارة نادي شهير بمدينة بالسادس من أكتوبر، حيث اوضحوا ان النادى قام بإجراء تعسفي وهو تجميد نشاط كرة اليد مما آثر على حوالى 200 طفلة وطفل كانوا يمارسون هذه اللعبة وكانوا يشاركون في مسابقات دولية، فضلا عن اشتراكهم في مسابقات اتحاد كرة اليد، وقد ناشد الأعضاء من الاطفال وأولياء أمورهم بالتدخل لإنقاذ مستقبل أولادهم.

وأشارت " العشماوي" إلى انه حرصا من المجلس على استمرارية هؤلاء الأطفال في ممارسة الرياضة المفضلة لهم، ومن أجل بناء جيل قوي قام المجلس بمخاطبة وزير الشباب والرياضة للتدخل ولبحث هذا الأمر بما يحقق المصلحة لهؤلاء الأطفال، ورفع الضرر عنهم، حفاظا على مستقبلهم الرياضى.

 وفى هذا الصدد أكدت "العشماوي" على حرص المجلس على رفع الضرر عن كافة الأطفال سواء كان هذا الضرر جسدى أو معنوي، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل"16000"، مستمر فى تلقى بلاغات الأطفال وأولياء الأمور وتقديم كافة سبل الدعم والمشورة على مدار الساعة.


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