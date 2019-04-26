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السعودية تطلق مبادرة لحماية الممارسين الصحيين من التحرش

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وكالات- الدويني فولي

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أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية، مبادرة هي الأولى من نوعها تهدف إلى الحفاظ على العاملين في القطاع الطبي، حيث تقدم خدمة تحت شعار "تحمينا نحميك"، الدعم القانوني للممارسين الصحيين ضد قضايا التحرش أو الاعتداء الذين يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم.

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالثناء تأديتهم لعملهم بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية إلى أنه هنا 7 شروط للتقديم لبرنامج "تحمينا نحميك" تتمثل في أن تكون مسجلا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتسجيل ساري الصلاحية، أن تكون قد تعرضت لحالة اعتداء لفظي أو جسدي أو تحرش أو تشهير، وأن لا تكون الواقعة بين ممارس صحي وممارس صحي آخر، وتقبل الحالات التي وقعت من أول مايو 2018، ولن تقبل أي حالة وقعت قبل هذا التاريخ، وأن يكون الاعتداء متعلق بممارستك المهنية، وفي حال قبول الحالة أو الشكوى يتم تسديد 2000 ريال من قبل الممارس.


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