بشرى من "الإسكان" بـ17.5مليون جنيه

26 أبريل 2019 - 11:15 ص

قال المهندس مصطفى عايش، وكيل وزارة الإسكان والتعمير بـ شمال سيناء، إنه تم إنشاء 51 منزلا بدوي بالمنطقة بتكلفة 17.5 مليون جنيه.

وأضاف "عايش"، خلال تصريحاته له اليوم ، أنه جار إنشاء 70 منزلا بدويا ومحطة تحلية وبئر عميق، وذلك بتكلفة 36 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المنازل مساحتها 120 مترا، 80 متر سكن ومساحة 40 مترا لتربية الأغنام.

وأشار إلى أنهم أقاموا 25 عمارة كـ سكن اجتماعي في العريش، بإجمالي 472 وحدة بتكلفة 82 مليون جنيه.



