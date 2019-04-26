بشرى من "الإسكان" بـ17.5مليون جنيه

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متابعات- عمرو محمد

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العريش

وازرةاالاسكان

قال المهندس مصطفى عايش، وكيل وزارة الإسكان والتعمير بـ شمال سيناء، إنه تم إنشاء 51 منزلا بدوي بالمنطقة بتكلفة 17.5 مليون جنيه.

وأضاف "عايش"، خلال تصريحاته له اليوم ، أنه جار إنشاء 70 منزلا بدويا ومحطة تحلية وبئر عميق، وذلك بتكلفة 36 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المنازل مساحتها 120 مترا، 80 متر سكن ومساحة 40 مترا لتربية الأغنام.

وأشار  إلى أنهم أقاموا 25 عمارة كـ سكن اجتماعي في العريش، بإجمالي 472 وحدة بتكلفة 82 مليون جنيه.



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