مشروعات لأهالي أسوان وبني سويف بـ120 مليون جنيه

26 أبريل 2019 - 11:05 ص

اعتمدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغ 120 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لحفر آبار لري أراضى في النوبة مع تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لمشروعات تضمنت شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قري بمركز نصر النوبة إلي جانب توصيل المرافق الداخلية للاسكان الأولي بالرعاية وإسكان الشباب فضلًا عن تطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة.

كما اعتمدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغ 193.205 مليون جنيه لمحافظة بني سويف حيث تم تخصيص مبلغ 44.170 مليون جنيه لمشروعات المرحلة الأولى للعام المالي 2018/2019 ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية بالقري الأكثر احتياجًا بالمحافظة كما تم تخصيص مبلغ 149.035 مليون جنيه لكافة القطاعات بالمحافظة حرصًا على استمرار تطوير القري الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتها.

وأشارت السعيد أن التخصيصات المعتمدة جاءت في إطار تنمية صعيد مصر باعتباره في قلب خطط التنمية مشيرة إلى أن وزارة التخطيط كجزء من الحكومة المصرية تسعي بكل الجهد في دعم كافة المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

وفيما يخص محافظة بني سويف أشارت هالة السعيد أن الاعتماد جاء في إطار دعم وتطوير القري الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية بينها، وأضافت أن مشروعات الربع الثاني من حصاد مرحلة البناء في 90 يوم تضمنت 152 مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة 2.1 مليار جنيه منها 17 مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتكلفة 76.5 مليون جنيه.



