سعفان: مبلغ 429.3 مليون جنيه إعانات عمال خلال 18 عامًا

26 أبريل 2019 - 10:38 ص

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.

واضاف سعفان خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم ، أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بَدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية مارس 2019.

وناقش المجلس، في اجتماعه، الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل.

وقام الوزير بتشكيل لجنة يتم من خلالها وضع مجموعة من الأفكار، التي تنبثق منها الرؤى الجديدة نحو تطوير ودعم الصندوق بصورة أكبر، وتحقيق مظلة أوسع وأشمل للعمال، من خلال حَوْكَمَة هذه الأفكار وبلورتها خاصة في آلية الصرف.