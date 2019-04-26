» الإفتاء: هذا عقاب الرجال في التخلف عن أداء الجمعة

26 أبريل 2019 - 10:29 ص

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال « ما حكم الشرع فى من لا يذهب لصلاة الجمعة ؟»، عبر صفحة الدار الرسمية على "فيس بوك" ، أن هناك بعض الرجال الذين لا يذهبون لصلاة الجمعة ويصلونها ظهرا فهذا حرام ولا يجوز، فمن يترك ثلاثة جمع وراء بعض فيطبع الله على قلبه "ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد فى تركها وعيد شديد كما فى الحديث الشريف: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائى]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ".

واضاف شلبي، إن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر.

وتابع: أنه يجب أن نصلى الجمعة فى المسجد ومن السنن الذهاب مبكرًا فمن يحضر المسجد والإمام يقيم الصلاة فلا يأخذ ثواب صلاة الجمعة.