  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الاسكان.. تزف بشرى لاهالى حدائق اكتوبر

معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

بالفيديو.. خطة جديدة لـ"الإخوان" و تغيير مرشدها

الرئيس سريلانكا

مقتل اكبر منفذى تفجيرات سريلانكا

الإعلامي شريف مدكور

" مرض خطير".. يكشف سر جديد عن حالة شريف مدكور

مصطفى بكري

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

ليفربول

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

أية الأبنودي

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس سيء

الارصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

الاسكان.. تزف بشرى لاهالى حدائق اكتوبر

آخر الأخبار

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
الجزار

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

6 أوضاع.. تعرض مالكى وحدات الإسكان الاجتماعى للمساءلة القانونية

#

بشرى سارة للمصريين لإعادة أمجادهم في العراق

#

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاقتصاد الألماني وممثلي 40 شركة ألمانية

#

الشناوي: فنانة شهيرة تحرشت بزميلها وما يحدث لا يليق

حدائق أكتوبر

عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة حدائق أكتوبر، تبلغ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية على مساحة 40 ألف فدان.

واضاف  الجزار فى بيان له ،  إنه جارٍ تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 74 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع "دار مصر"، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %، ويوجد 116 عمارة جاهزة للتسليم، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقى الوحدات بنهاية العام الحالى 2019، موضحًا أن ممثلى البنك الدولي، أشادوا بما يتم تحقيقه من إنجاز فى وقت قياسى، وذلك عند زيارتهم مؤخرا لمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر:إنه تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل فى السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تنفيذ مستشفى مجدي يعقوب بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم توقيع بروتوكولى شراكة مع إثنين من كبار المستثمرين لتنفيذ مشروعات استثمارية بالمدينة، وجارٍ توقيع البروتوكول الثالث.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، أنه تم تحرير 259 قرارًا لإزالة الإشغالات بمنطقة أبناء الجيزة، ومنطقة ابنى بيتك، وجارٍ تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى تطبيق القانون، وإزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الافتاء: هذا عقاب الرجال فى التخلف عن اداء الجمعة
» "تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية
» تأخيرات بـ 4 خطوط اليوم بسكك حديد مصر
» نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر
» الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم
» المالية.. تدشن مبادرة لتوعية المواطنين
» صناعة النواب.. تطالب الحكومة بحل نهائى لمشكلة القمامة
» النجم الساحلى يتدرب قـ"بتورسبورت" استعدادًا للزمالك
» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"
» ماكرون: سنكون أكثر صرامة ضد الإسلام
» داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية