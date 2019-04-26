"الإسكان" تزف بشرى لأهالي حدائق أكتوبر

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متابعات- حنان حمدتو

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حدائق أكتوبر

عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة حدائق أكتوبر، تبلغ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية على مساحة 40 ألف فدان.

واضاف  الجزار فى بيان له ،  إنه جارٍ تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 74 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع "دار مصر"، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %، ويوجد 116 عمارة جاهزة للتسليم، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقى الوحدات بنهاية العام الحالى 2019، موضحًا أن ممثلى البنك الدولي، أشادوا بما يتم تحقيقه من إنجاز فى وقت قياسى، وذلك عند زيارتهم مؤخرا لمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر:إنه تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل فى السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تنفيذ مستشفى مجدي يعقوب بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم توقيع بروتوكولى شراكة مع إثنين من كبار المستثمرين لتنفيذ مشروعات استثمارية بالمدينة، وجارٍ توقيع البروتوكول الثالث.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، أنه تم تحرير 259 قرارًا لإزالة الإشغالات بمنطقة أبناء الجيزة، ومنطقة ابنى بيتك، وجارٍ تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى تطبيق القانون، وإزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات

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