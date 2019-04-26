» تأخيرات بـ 4 خطوط اليوم بسكك حديد مصر

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متابعات- عمرو محمد

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قطار

سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019 على بعض خطوط الهيئة؛ نظرا لأعمال التجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير والتي جاء كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 35 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة

أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة

واعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


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