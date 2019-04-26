  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الاسكان.. تزف بشرى لاهالى حدائق اكتوبر

معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

بالفيديو.. خطة جديدة لـ"الإخوان" و تغيير مرشدها

الرئيس سريلانكا

مقتل اكبر منفذى تفجيرات سريلانكا

الإعلامي شريف مدكور

" مرض خطير".. يكشف سر جديد عن حالة شريف مدكور

مصطفى بكري

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

ليفربول

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

أية الأبنودي

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس سيء

الارصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر

الرياضة

ارشيف
حفل زفاف على جبر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"كلب" ينقذ العشرات من تفجير انتحاري

#

شاهد .. ظهور جديد لسوزان مبارك في حفل زفاف

#

تعرف على ملاحظات البرلمان لتعديل قانون الرياضة

#

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة "آل الشيخ".. هذا ما قاله

زفاف

بطولة

نجوم

على جبر

كونفيدرالية

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور حفل زفاف على جبر مدافع فريق بيراميدز، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وجاء على رأس الحضور محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى نادي أبولون سميرني اليوناني، وباسم مرسي لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد أيمن منصور زملائه ببيراميدز، وطارق حامد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وعمر صلاح ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعبي الزمالك.

وحضر أيضًا بعض نجوم الدوري، الذين زاملوا "العريس" قبل ذلك في صفوف الزمالك، وهم أحمد دويدار، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، وأحمد علي، وإسلام جمال، وحسام باولو.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الافتاء: هذا عقاب الرجال فى التخلف عن اداء الجمعة
» "تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية
» تأخيرات بـ 4 خطوط اليوم بسكك حديد مصر
» نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر
» الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم
» المالية.. تدشن مبادرة لتوعية المواطنين
» صناعة النواب.. تطالب الحكومة بحل نهائى لمشكلة القمامة
» النجم الساحلى يتدرب قـ"بتورسبورت" استعدادًا للزمالك
» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"
» ماكرون: سنكون أكثر صرامة ضد الإسلام
» داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية