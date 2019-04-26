» نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر

26 أبريل 2019 - 10:13 ص

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور حفل زفاف على جبر مدافع فريق بيراميدز، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وجاء على رأس الحضور محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى نادي أبولون سميرني اليوناني، وباسم مرسي لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد أيمن منصور زملائه ببيراميدز، وطارق حامد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وعمر صلاح ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعبي الزمالك.

وحضر أيضًا بعض نجوم الدوري، الذين زاملوا "العريس" قبل ذلك في صفوف الزمالك، وهم أحمد دويدار، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، وأحمد علي، وإسلام جمال، وحسام باولو.