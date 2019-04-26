» "تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية

26 أبريل 2019 - 10:10 ص

بدا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الجمعة، صلوات "الجمعة العظيمة" من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة والمواطنين.

ومن المقرر أن يقام قداس عيد القيامة المجيد مساء غد السبت برئاسة قداسة البابا تواضروس، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة وكبار المسئولين ورجال الدولة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

عيد القيامة يعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد الفصح والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة.