  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الاسكان.. تزف بشرى لاهالى حدائق اكتوبر

معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

بالفيديو.. خطة جديدة لـ"الإخوان" و تغيير مرشدها

الرئيس سريلانكا

مقتل اكبر منفذى تفجيرات سريلانكا

الإعلامي شريف مدكور

" مرض خطير".. يكشف سر جديد عن حالة شريف مدكور

مصطفى بكري

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

ليفربول

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

أية الأبنودي

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس سيء

الارصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

"تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية

الحياة السياسية

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
البابا تواضروس

متابعات عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الرئيس يهنئ أقباط الخارج بعيد القيامة المجيد

#

علاقة غامضة مع "سمير صبري" .. وجلست 11 سنة على كرسي متحرك

#

سريلانكا تحت الطوارئ اليوم

عيد الفصح

عباسية

كاتدرائية مرقسية

بدا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الجمعة، صلوات "الجمعة العظيمة" من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة والمواطنين.

ومن المقرر أن يقام قداس عيد القيامة المجيد مساء غد السبت برئاسة قداسة البابا تواضروس، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة وكبار المسئولين ورجال الدولة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

عيد القيامة يعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد الفصح والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الافتاء: هذا عقاب الرجال فى التخلف عن اداء الجمعة
» "تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية
» تأخيرات بـ 4 خطوط اليوم بسكك حديد مصر
» نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر
» الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم
» المالية.. تدشن مبادرة لتوعية المواطنين
» صناعة النواب.. تطالب الحكومة بحل نهائى لمشكلة القمامة
» النجم الساحلى يتدرب قـ"بتورسبورت" استعدادًا للزمالك
» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"
» ماكرون: سنكون أكثر صرامة ضد الإسلام
» داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية