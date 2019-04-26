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"صناعة النواب" تطالب الحكومة بحل نهائي لمشكلة القمامة

الحياة السياسية

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متابعات- عمرو محمد

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مجلس النواب

فرج عامر

ناشد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  الوزارات المعنية بوضع حلول عملية للتخلص من مشكلة القمامة المنتشرة بمختلف المدن بالجمهورية.

 

وقال فى بيان له "علينا التفكير في طريقة عملية نضمن من خلالها التغلب على أزمة تراكم القمامة في كثير من المناطق، ما يهدد الصحة العامة، وفي نفس الوقت نسعي للاستفادة من هذه المخلفات بشكل اقتصادي".

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:"لدينا تجارب لدول كثيرة تعاملت مع القمامة بشكل مختلف، وحققت منها عائدا اقتصاديا معقولا، بجانب انها تخلصت من مخلفات كانت تسبب لهذه البلاد مشكلات بيئية خطيرة".

واشار الى إن فصل القمامة من المنبع يساعد كثيرا في التغلب على المشكلة، ويمنح فرصة جيدة للاستفادة منها بشكل اقتصادي.


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