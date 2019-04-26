  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الاسكان.. تزف بشرى لاهالى حدائق اكتوبر

معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

بالفيديو.. خطة جديدة لـ"الإخوان" و تغيير مرشدها

الرئيس سريلانكا

مقتل اكبر منفذى تفجيرات سريلانكا

الإعلامي شريف مدكور

" مرض خطير".. يكشف سر جديد عن حالة شريف مدكور

مصطفى بكري

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

ليفربول

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

أية الأبنودي

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس سيء

الارصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

صناعة النواب.. تطالب الحكومة بحل نهائى لمشكلة القمامة

الحياة السياسية

مجلس النواب
ارشيفية

متابعات- عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

«عبدالعال»: «الحكومة ودن من طين وأخرى من عجين»

#

هولندا.. «السترات الصفراء» تطالب باستقالة الحكومة

#

«عبدالعال» يحذر الحكومة من تجاهل البرلمان

#

استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان

مجلس النواب

فرج عامر

ناشد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  الوزارات المعنية بوضع حلول عملية للتخلص من مشكلة القمامة المنتشرة بمختلف المدن بالجمهورية.

 

وقال فى بيان له "علينا التفكير في طريقة عملية نضمن من خلالها التغلب على أزمة تراكم القمامة في كثير من المناطق، ما يهدد الصحة العامة، وفي نفس الوقت نسعي للاستفادة من هذه المخلفات بشكل اقتصادي".

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:"لدينا تجارب لدول كثيرة تعاملت مع القمامة بشكل مختلف، وحققت منها عائدا اقتصاديا معقولا، بجانب انها تخلصت من مخلفات كانت تسبب لهذه البلاد مشكلات بيئية خطيرة".

واشار الى إن فصل القمامة من المنبع يساعد كثيرا في التغلب على المشكلة، ويمنح فرصة جيدة للاستفادة منها بشكل اقتصادي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الافتاء: هذا عقاب الرجال فى التخلف عن اداء الجمعة
» "تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية
» تأخيرات بـ 4 خطوط اليوم بسكك حديد مصر
» نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر
» الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم
» المالية.. تدشن مبادرة لتوعية المواطنين
» صناعة النواب.. تطالب الحكومة بحل نهائى لمشكلة القمامة
» النجم الساحلى يتدرب قـ"بتورسبورت" استعدادًا للزمالك
» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"
» ماكرون: سنكون أكثر صرامة ضد الإسلام
» داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية