» المالية.. تدشن مبادرة لتوعية المواطنين

26 أبريل 2019 - 09:53 ص

اطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية تحت عنوان الموازنة التشاركية ، انه من الضرورى مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشاريع العامة المنفذة بالمحافظات المختلفة والتي تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنين، بحيث يلعبون دورا في اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم وبالتالي يصبح المواطن جزءا أساسيا وشريكا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية أي إستراتيجية مصر2030.

وذكر البيان أن المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.

وأشار البيان إلى أن الورشة التي شارك فيها أيضا جيو?اني اليجريني كبير باحثي مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركة بمقاطعة توسكانا بإيطاليا والمستشار بالبنك الدولي، حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة و(المجالس المحلية) في اختيار المشاريع المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدني في الإشراف على تلك المشاريع وطريقة تنفيذها مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة في مصر.