مقتل اكبر منفذى تفجيرات سريلانكا

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فنادق

سريلانكا

عيد قيامة

اكد رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، أن الشرطة تبحث عن 140 شخصًا يعتقد أن لهم صلات بمجموعة تنظيم داعش، التي نفذت هجمات على كنائس وفنادق في عيد القيامة.

وأضاف للصحفيين اليوم : "إن شبانًا سريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم المتشدد منذ العام 2013، وإن كبار قيادات الدفاع والشرطة لم تبلغه بمعلومات أشارت لاحتمال وقوع هجمات وشيكة“.

وكشف سيريسينا، أن المتطرف ”زهران هاشم“، الذي لعب دورًا أساسيًا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد الأحد الماضي، قتل في واحد من الهجمات التي استهدفت فنادق.

وتابع: ”ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن (زهران هاشم) قتل في الهجوم على فندق شانجري لا“. لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم الذي كان واحدًا من ستة اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلًا.


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