بالفيديو.. خطة جديدة لـ"الإخوان" و تغيير مرشدها

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الحياة السياسية

معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

إيمان هاني

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فلسطين

الإخوان

صدى البلد

مصطفى بكرى

أكد معتز محسن، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن حركة حماس الفلسطينية تتبع الإخوان بشكل كامل، معقبا :" الجماعة تتجه الأن لتعيين مرشد غير مصري.

وأضاف محسن خلال حواره لبرنامج " حقائق و أسرار " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري،: "بأن حركة حماس تنتمي قلبا وقالبا لجماعة الإخوان المسلمين لافتا إلى تكوين أول خلية إخوانية في غزة عام 1936، من خلال شقيق حسن البنا، ومحمد الحكيم.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن حماس تركز على الإبقاء على الجماعة قبل القضية، معقبا : "في 2007 تسببوا في شق الصف الوطني الفلسطيني، برفع علم الحركة.. والجماعتان وجهان لعملة واحدة.

و تابع ، بأن ميثاق الإخوان يشترط أن يكون المرشد مصريا، والآن هناك دعوة بتغيير هذا البند، فيكون المرشد من أي جنسية أخرى، بطلب من محمد راشد الغنوشي، صاحب حركة النهضة في تونس".
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