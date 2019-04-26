بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

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الدستور

صدى البلد

مصطفى بكرى

عمرو واكد



رد الإعلامي مصطفى بكري، على تشكيك الفنان عمرو واكد، في نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور،وادعائه أن مجموعها أكثر من 100%.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار": على فضائية "صدى البلد" : "لو شغلت دماغك هتعرف إنه تم استبعاد الأصوات الباطلة من مجموع نسب الأصوات الصحيحة وهي 100%".

و أضاف بكري: "البعض يحاول الضحك على الناس، وتعرضنا لحملة مغرضة خلال الأيام السابقة لإفساد فرحة الشعب المصري، وبث السموم".

ودعا بكري صناع القرار في مصر لدراسة أسباب تصويت 3 ملايين مصري بـ "لا" في استفتاء التعديلات الدستورية، معقبا: "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة، ويجب مناقشة أسباب ذلك بدون تخوين،ونحن نقدر الرأي والرأي الآخر بحرية كاملة".

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