بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

26 أبريل 2019 - 09:22 ص





رد الإعلامي مصطفى بكري، على تشكيك الفنان عمرو واكد، في نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور،وادعائه أن مجموعها أكثر من 100%.



وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار": على فضائية "صدى البلد" : "لو شغلت دماغك هتعرف إنه تم استبعاد الأصوات الباطلة من مجموع نسب الأصوات الصحيحة وهي 100%".



و أضاف بكري: "البعض يحاول الضحك على الناس، وتعرضنا لحملة مغرضة خلال الأيام السابقة لإفساد فرحة الشعب المصري، وبث السموم".



ودعا بكري صناع القرار في مصر لدراسة أسباب تصويت 3 ملايين مصري بـ "لا" في استفتاء التعديلات الدستورية، معقبا: "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة، ويجب مناقشة أسباب ذلك بدون تخوين،ونحن نقدر الرأي والرأي الآخر بحرية كاملة".

