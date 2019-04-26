لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

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سلتقي في تمام التاسعة مكن مساء اليوم الجمعه فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، مع نظيره هيدرسفيلد علي معلب "آنفيلد" معقل "الريدز" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز".

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 88 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة، وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز الـ 28 بمسابقة الدوري الانجليزي وإنتزاع الصدارة بجانب زيادة الضغط على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على بيرنلي بعد غد الأحد بملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة ذاتها في ظل تواضع إمكانيات المنافس الذي لم يتذوق طعم الأنتصار سوى 3 مرات في 35 مباراة، واهتزت شباكه 69 مرة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحصول على دفعة معنوية قبل السفر إلى إسبانيا لملاقاة برشلونة الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويبحث ليفربول عن نهاية سعيدة لشهر أبريل الذي شهد تأهله للدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالي ذهاباً وإياباً ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما تغلب على ساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف سيتي ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كما يسعى محمد صلاح لاستغلال تواضع دفاع هدرسفيلد تاون من أجل تسجيل الهدف الـ 20 والانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي وتعزيز آماله في الاحتفاظ بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.


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