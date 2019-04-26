» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"

تسببت بضعة أفخاذ دجاج بمقتل رجل صيني ببشاعة في شقته عقب عودته من اجتماع عمل.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام صينية انه عقب عودة الزوج وو شوتشون دخل في جدل عنيف مع زوجته عندما دخل بيدين فارغتين، حيث كانت طلبت منه في وقت سابق أن يشتري "بضعة أفخاذ دجاج" أثناء عودته.

ويبدو أن الزوج نسي ذلك، فاندلع الجدل بينهما، فما كان من الزوجة إلا أن توجهت إلى المطبخ وعادت تحمل سكينا مخصص لتقطيع الفاكهة، لكنها قامت بطعن الرجل حتى الموت.

وأفادت تقارير صحفية أن الحادثة وقعت في شقة الزوجين بمنطقة لوجيانغ في مقاطعة أنهوي الصينية في الثالث عشر من أبريل الجاري.

وقال أقارب الضحية إن زوجته أصبحت مدللة كثيرا وحادة المزاج بعد الزواج، وأنها كانت تضربه بينما لم يكن يبادرها بالمثل على الإطلاق.

وأفاد الجيران أيضا أن الجدل بين الزوجين، ولديهما ولد صغير وابنة صغيرة، كان ممارسة شبه يومية.