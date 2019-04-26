الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرة الى أن اليوم الجمعة، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، على أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان لها : "إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظعر على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين.

ومن المتوقع أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

أما طقس الأحد المقبل، اشارت الارصاد الى انه سيكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت: "تظهر السحب المنخفضة المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، وأغلب الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".


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