خبير مالي يكشف دلالات التوقف عن استخدام الكاش

26 أبريل 2019 - 01:02 ص

أكد محمد رضوان مدير الادارة القانونية بشركة استثمارية، أنه تم تقنين فكرة استخدام «الكاش» في معظم دول الخليج خاصة في الكويت، موضحا أن الرسوم الحكومية والشركات الاستثمارية لا يجوز لها أن تقبل المبالغ النقدية مقابل المعاملات، والتعامل أصبح بالكروت البنكية والائتمانية.



وأوضح «رضوان» خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أن الدولة المصرية تعمل من خلال هيكل قانوني، مشيرا إلى أن مصر عضو في المنظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لوضع التوصيات لمكافحة غسل الأموال.

