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اللواء محمود خلف الخبير العسكري

القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية فرض عين

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اللواء محمود خلف الخبير العسكري
اللواء محمود خلف الخبير العسكري

المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن التجربة المصرية واضحة الآن أمام السودان، وعليها أن نستفيد منها جيدًا، لافتًا إلى أن القضاء على الإخوان أصبح فرض عين على كافة دول المنطقة سواء مصر أو السودان أو ليبيا.
وأضاف "خلف"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن السودان وجه صفعه لوزير خارجة قطر، عندما رفض استقباله بعد الثورة التي حدثت في الخرطوم.
وأشار "خلف" إن الجيش الليبي يستخدم الحد المنخفض للقوة في تحرير طرابلس، لأنها منطقة مدنية، وهذا تسبب في طول فترة العمليات نسبيًا، مشيرًا إلى أن مصر تقدم دعمًا جيدًا لقوات الجيش الليبي، خاصة على مستوى المعلومات.
وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد سياسية الرئيس السابق بارك اوباما، ووصفه بأنه خرب الشرق الأوسط، ولذلك يدعم قوات الجيش الليبي في تحرير طرابلس. 


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