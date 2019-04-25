أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس رفع العلم بسيناء

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قال اللواء حسين عبد الرازق، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر كانت شاملة واستمرت لسنوات لتحرير الأرض كاملة، حيث أن الجيش المصري كاملا حينها كانو لن يقبلو بالتنازل عن حبة رمل واحدة.
وجه «عبد الرازق»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «ten»، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «اطمن.. قواتنا المسلحة تضع أمن البلد في عنيها»، لافتا إلى أن الشعب المصري يتقبل التضحية بكل شىء بشرط أن تظل مصر آمنة ومستقرة، وهذا هو المعهود عن شعب مصر منذ قديم العصور.
وأكد «الخبير الاستراتيجي» في ختام حديثه، أن مصر بجيشها وشعبها وقيادتها السياسية لن يقبلوا أن يكون هناك وجود للعابثين بأرضنا، مشيراً إلى ان مافعله الرئيس السيسي والجيش والشرطة محل دراسة الأن في كل دول العالم، لأن الجميع يدرك تماما مدى العقبات التي كانت تمر بها مصر ومستوى الخطر العالي الذي كان دخل مصر بالفعل، واستطاع الرئيس السيسي بخبرته وحنكته السياسية أن يعبر بمصر وبشعبها إلى بر الأمان.


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