أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس رفع العلم بسيناء

25 أبريل 2019 - 11:26 م

قال اللواء حسين عبد الرازق، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر كانت شاملة واستمرت لسنوات لتحرير الأرض كاملة، حيث أن الجيش المصري كاملا حينها كانو لن يقبلو بالتنازل عن حبة رمل واحدة.



وجه «عبد الرازق»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «ten»، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «اطمن.. قواتنا المسلحة تضع أمن البلد في عنيها»، لافتا إلى أن الشعب المصري يتقبل التضحية بكل شىء بشرط أن تظل مصر آمنة ومستقرة، وهذا هو المعهود عن شعب مصر منذ قديم العصور.

