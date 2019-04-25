» داعية يحذر من التصدق على المتسولين لهذا السبب

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أرشيفية - تسول
أرشيفية - تسول

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حذر الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامي، من التصدق على المتسولين في الشوارع، مشيرًا إلى أن عديمي الضمير يمتهنون «التسول» ولم يخجلوا من هذه الممارسات غير الدينية والأخلاقية.
وأضاف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الصدقة والزكاة لابد أن تمنح للفقير والمحتاج، ومن أخرجها لشخص غير أهلها من المتسولين ينال ثوابها، ومن يأخذها وهو غير محتاج يأتي يوم القيامة منزوع الوجه ولن يتعرف أحد على ملامح وجهه إلا الله.
وتابع: «إحنا دلوقتي ما نقدرش نحدد اللي في الشارع دول فعلا مساكين ولا لأ، فلازم تدفع صدقتك وزكاتك في مكان موثوق فيه مثلاً لأماكن تابعة للأزهر الشريف أو الجمعيات الخيرية الموثوق فيها، وغيرها من الأماكن المعترف بيها من الأوقاف أو الأزهر والدولة».


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