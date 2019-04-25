توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن تجهيزه حاليا لكتاب جديد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن اختار للكتاب عنوان "عرفنا هؤلاء" كاسم مبدئي، موضحًا أن الكتاب سيكون مقسمًا إلى 3 أقسام، أحدها عن محمد علي باشا، والثاني عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والثالث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

