توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن تجهيزه حاليا لكتاب جديد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن اختار للكتاب عنوان "عرفنا هؤلاء" كاسم مبدئي، موضحًا أن الكتاب سيكون مقسمًا إلى 3 أقسام، أحدها عن محمد علي باشا، والثاني عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والثالث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "عكاشة"، أنه سيكشف في كتابه عن الشبه بين شخصيات الزعماء الـ3، موضحًا أن الثلاث شخصيات تولوا حكم مصر في ظروف مشابهة، ولكن الظروف التي تولى فيها الرئيس السيسي كانت الأصعب.