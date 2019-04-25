  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
اللواء محمود خلف الخبير العسكري

القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية فرض عين

الاستفتاء

"عكاشة" يحذر من مؤامرة جديدة تستهدف مصر بعد الاستفتاء

قصة نداء «الله أكبر» في حرب أكتوبر

أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس رفع العلم بسيناء

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

دواجن مجمدة

سر ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

باعة بجوار مستشفى الجلاء

«بالة وبقالة وسوق رجالة».. مستشفى الجلاء تحت حصار ثلاثى العشوائيات

طه عثمان والوزيرة الموريتانية

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

صلاح

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة

داعية سلفي

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

بالفيديو..

توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

#

الأهلي يفجر مفاجأة مدوية إلغاء حضور الجمهور لمباراة بيراميدز

#

توفيق عكاشة: "انتظروا حربًا عالمية قبل 2025.. وهذا ما يؤكد كلامي"

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن تجهيزه حاليا لكتاب جديد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن اختار للكتاب عنوان "عرفنا هؤلاء" كاسم مبدئي، موضحًا أن الكتاب سيكون مقسمًا إلى 3 أقسام، أحدها عن محمد علي باشا، والثاني عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والثالث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "عكاشة"، أنه سيكشف في كتابه عن الشبه بين شخصيات الزعماء الـ3، موضحًا أن الثلاث شخصيات تولوا حكم مصر في ظروف مشابهة، ولكن الظروف التي تولى فيها الرئيس السيسي كانت الأصعب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة
» داعية يحذر من التصدق على المتسولين لهذا السبب
» خبيرة طاقة تكشف أضرار وضع المرايا فى غرف النوم
» شاهد: إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق بالإسكندرية
» المجلس العسكري: الفترة الانتقالية عامان وقد تقل
» علماء سريلانكا يدعون المسلمات لعدم ارتداء النقاب
» اليمن..مقتل 6 خبراء سعوديين بانفجار مخزن ألغام
» بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «جمعة» و«معلول»
» أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط
» "الإخوان" فشلت في عرض قضيتها في الكونجرس ومجلس العموم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية