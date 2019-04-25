واشنطن تدين منح الجنسية الروسية لسكان دونباس الأوكرانية

25 أبريل 2019 - 11:05 م

أدانت واشنطن، الخميس، قرار موسكو تسهيل عملية الحصول على الجنسية الروسية لسكان إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، معتبرة الخطوة "تقوّض أسس اتفاق مينسك".



جاء ذلك في إفادة قدمها نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب من أوكرانيا، لمناقشة صدور جوازات سفر روسية لسكان دونباس.



وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).



وقال السفير الأمريكي: "الولايات المتحدة تدين قرار روسيا بمنح الجنسية لسكان دونباس، لأن القرار يعكس تكثيفا لهجوم روسيا على أوكرانيا، وينتهك استقلالها وسيادتها، ونحن نؤكد أن دونباس جزء من أوكرانيا".



وأردف قائلا: "من غير المقبول أن تتخذ روسيا هكذا خطوة بعد أيام فقط من انتخابات الرئاسة في أوكرانيا (..) هي بذلك تؤجج لصراع أكبر وتنتهك اتفاق مينسك ونحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا على بسط نفوذها على كامل أراضيها".



وفي عام 2014، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستقلال في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانية.



تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

