  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
اللواء محمود خلف الخبير العسكري

القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية فرض عين

الاستفتاء

"عكاشة" يحذر من مؤامرة جديدة تستهدف مصر بعد الاستفتاء

قصة نداء «الله أكبر» في حرب أكتوبر

أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس رفع العلم بسيناء

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

دواجن مجمدة

سر ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

باعة بجوار مستشفى الجلاء

«بالة وبقالة وسوق رجالة».. مستشفى الجلاء تحت حصار ثلاثى العشوائيات

طه عثمان والوزيرة الموريتانية

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

صلاح

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة

داعية سلفي

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

واشنطن تدين منح الجنسية الروسية لسكان دونباس الأوكرانية

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا تنتقد قرار واشنطن بشأن عقوبات إيران

#

تعليق روسيا على فوز زيلينسكي بانتخابات الرئاسة الأوكرانية

#

لهذا السبب أمريكا تخشى امتلاك مصر مقاتلات "سو-35"

#

موسكو تعثر على "قذيفة" بين أمتعة دبلوماسي أمريكي

أدانت واشنطن، الخميس، قرار موسكو تسهيل عملية الحصول على الجنسية الروسية لسكان إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، معتبرة الخطوة "تقوّض أسس اتفاق مينسك".
جاء ذلك في إفادة قدمها نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب من أوكرانيا، لمناقشة صدور جوازات سفر روسية لسكان دونباس.
وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).
وقال السفير الأمريكي: "الولايات المتحدة تدين قرار روسيا بمنح الجنسية لسكان دونباس، لأن القرار يعكس تكثيفا لهجوم روسيا على أوكرانيا، وينتهك استقلالها وسيادتها، ونحن نؤكد أن دونباس جزء من أوكرانيا".
وأردف قائلا: "من غير المقبول أن تتخذ روسيا هكذا خطوة بعد أيام فقط من انتخابات الرئاسة في أوكرانيا (..) هي بذلك تؤجج لصراع أكبر وتنتهك اتفاق مينسك ونحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا على بسط نفوذها على كامل أراضيها".
وفي عام 2014، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستقلال في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانية.
تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة
» داعية يحذر من التصدق على المتسولين لهذا السبب
» خبيرة طاقة تكشف أضرار وضع المرايا فى غرف النوم
» شاهد: إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق بالإسكندرية
» المجلس العسكري: الفترة الانتقالية عامان وقد تقل
» علماء سريلانكا يدعون المسلمات لعدم ارتداء النقاب
» اليمن..مقتل 6 خبراء سعوديين بانفجار مخزن ألغام
» بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «جمعة» و«معلول»
» أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط
» "الإخوان" فشلت في عرض قضيتها في الكونجرس ومجلس العموم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية