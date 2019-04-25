الأمريكيون أكثر شعوب العالم توترًا

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وكالات

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كشفت استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، عام 2018، ونشرت نتائجه الخميس، أن ثلث سكان العالم يعانون من ارتفاع في مستويات التوتر، ويأتي مواطني الولايات المتحدة في مقدمتهم.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري في 140 دولة وضم أكثر من 151 ألف شخص، أن مستويات التوتر والغضب والقلق في الولايات المتحدة ارتفعت خلال السنوات العشرة الماضية.

وأظهر الاستطلاع أن دولة تشاد الإفريقية كانت في مقدمة دول القارة التي عاشت تجارب سلبية العام الماضي، تلتها النيجر ثم سيراليون.

بينما كانت دولة باراغواي في أمريكا اللاتينية، أكثر الدول التي عاشت تجارب إيجابية خلال العام 2018، في حين أن باقي دول أمريكا اللاتينية كانت ضمن قائمة الدول ذات التجارب السلبية. -


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