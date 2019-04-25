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متحدث الرئاسة: الرئيس الصيني وعد بزيادة السياح ودعم مصر

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 قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن الرئيس الصيني تشي جين بينج أبدى إعجابه باهتمام الرئيس السيسي بالتعليم المهني باعتباره أساس التنمية الاقتصادية في أي بلد، معربا عن استعداد بلاده لتقديم دورات وبرامج تدريبية متقدمة في هذا المجال .

كما أبدى "تشي جين بينج" اهتماما كبيرا بما عرضه السيسي من تطلع مصر لاتخاذ خطوات لتعديل الميزان التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة أعداد السياح الصينين الوافدة لمصر، خاصة أن جميع المناطق السياحية أصبحت آمنة تماما.

وأشار إلى أن الجانب الصيني أبدى إعجابه بالاستقرار والأمن الذي تحقق خلال فترة قصيرة في مصر، ووعد بزيادة التنسيق، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والتبادل الثقافي.

وقال السفير بسام راضى إن الرئيس الصيني أكد أن مصر بسياستها الحكيمة والمتزنة عليها عامل كبير لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه يتابع بإعجاب شديد جهود الرئيس السيسي لنشر التسامح الديني وقبول الآخر والتعايش السلمي، وأنه يتطلع لزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات وتلبية الدعوة التي وجهها له الرئيس السيسي لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن.

وتابع المتحدث فى تصريحات للصحفيين فى بكين: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستعرض في كلمته أمام قمة المنتدى الدولى الثاني لمباردة (الحزام والطريق) التي ستبدأ غدا بالعاصمة الصينية (بكين) بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 37 دولة، رؤية مصر الشاملة حول المبادرة وما يمكن أن تقدمه لدعمها، مشددا على القيمة المضافة الكبيرة التي تمثلها، خاصة في ظل محورية موقع مصر الجغرافي، والإمكانيات الهائلة التي يوفرها محور تنمية قناة السويس.


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