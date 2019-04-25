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سريلانكا: حصيلة ضحايا هجمات الكنائس بلغت 253 قتيلًا

عرب وعالم

تفجيرات سريلانكا
تفجيرات سريلانكا

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت السلطات السريلانكية، اليوم الخميس، أن حصيلة قتلى هجمات الكنائس والفنادق التي وقعت الأحد الماضي، بلغت 253 "تقريبًا"، بدلًا من 359 التي سبق أن أعلنتها الشرطة.

وقال أنيل جاسينغي، المسؤول بوزارة الصحة السريلانكية، في بيان، إن التفجيرات مزقت بعض الجثث، ما جعل مسألة التعرف عليهم أمرًا صعبًا.

ولفت إلى أن ذلك الأمر تسبب في إحصاء خاطئ لعدد الضحايا.

والأربعاء، أعلن روان غوناسيكارا، المتحدث باسم الشرطة في سريلانكا، أن حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية بلغت 359 شخصًا.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية السريلانكية، في بيان، أن 40 أجنبيًا كانوا ضمن القتلى.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح".

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى الأجانب جاؤوا من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

والثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تلك التفجيرات.


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