» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري بهدف «جمعة»

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره المصري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المكس، ضمن منافسات الدوري العام.

بدء الاهلي المباراة بشكل هجومي بحثاً عن هدف مُبكر وحاول استغلال الأطراف عن طريق معلول وباسم بجانب انطلاقات صالح جمعة وجيرالدو وأجاي من العُمق.

مرر صالح جمعة كرة خطرة وصلت لـ"باسم على" لكن الأخير لعب الكرة بشكل ضعيف لتصل لحارس المصري.

وكاد المصري يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أنفرد أوستن بالمرمى وبدلاً أن يُنقذها على لطفي الكرة برأسه "قلش" لكن ياسر أبراهيم تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف قبل أن تهتز شباك الأهلي.

شهدت الدقيقة 20 هجمة خطرة للأهلي بعدما مرر على معلول كرة رائعة من الناحية اليُسرى لكن احمد مسعود حارس المصري يتدخل وينقذ الموقف.

واصل أزارو مهارته الخاصة في إهدار الفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من على معلول لكن المهاجم المغربي لعبها بغرابة بعيداً عن المرمى بدلاً أن يسكنها في الشباك.

الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف أول للأهلي سجله صالح جمعة في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وليد أزارو سددها جمعة بشكل جيد في شباك المصري .

وخرج إسلام أبوسليمة من المصري في الدقيقة 33 وشارك محمود نادي بدلاً منه وألغى الحكم هدف سجله جيرالدو بداعي التسلل ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.