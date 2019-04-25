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بالفيديو.. إطلاق صواريخ خلال نزاع عشائري في العراق

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أرشيفية - إطلاق صواريخ
أرشيفية - إطلاق صواريخ

خالد الشرقاوي - وكالات

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تسبب نزاع عشائري في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بسقوط صاروخ على منزل في أحد الأحياء السكنية بالمحافظة.

وأظهر مقطع فيديو الأضرار التي خلفها سقوط صاروخ  أطلقته إحدى العشائر المتنازعة في المحافظة. وبحسب مصدر أمني، فإن سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي خسائر بشرية، لكنه ألحق أضراراً مادية بالمنزل، وفقا لـRT .

من جهته انتقد رائد الفريجي، أحد شيوخ عشائر المحافظة، السلوكيات العشائرية التي تستخدم الأسلحة في نزاعاتها.

وقال الفريجي إن "على الدولة فرض قوتها وسلطتها على العشائر الموجودة في المحافظة، وألا تكون العشيرة فوق القانون، فليس من المعقول أن تُستخدم الصواريخ في نزاع عشائري".

وهذه ليست أول مرة تشهد فيها البصرة نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والتي تتسبب في بعض الأحيان بنزوح عوائل من مدينة إلى أخرى.


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