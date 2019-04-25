فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

25 أبريل 2019 - 08:02 م

أثار فيديو مسرب نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وموريتانيا، للمدير السابق لديوان الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير "طه عثمان"، ووزيرة المياه الموريتانية الحالية، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الممثل في البرلمان، الناها منت حمدي ولد مكناس، ضجة بين النشطاء، الذين قال بعضهم أنه كان متزوجها في حين نفى البعض ذلك ونشر فيديو لنفي قديم على لسان الوزيرة.

وأثارت الفيديو والصور المسربة جدلًا كبيرًا بين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تم تسريب صورة لهما من قبل ، وراج حينها في الأوساط الموريتانية، خبر زواجهما، لكن الوزيرة خرجت يومها نافية وجود علاقة بينها وبين مدير ديوان البشير حينها.

وبعد سقوط البشير واعتقال المقربين منه، أعاد ناشطون سودانيون نشر صور المسؤول السابق مع الوزيرة الموريتانية، معتبرين أنه كان ضمن نظام استنزف ثروات السودان، وبددها على شهواته على مدى عشرات السنين.



