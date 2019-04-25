» الكلاب الضالة تعثر على جثة بالمعادي

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المعادى

العثور على جثة

الكلاب الضالة

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في قطعة أرض فضاء بالمعادى.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جوال تجمعت الكلاب الضالة حوله ونباحهم بشدة، وباكتشاف الأمر تبين وجود جثة بداخل الجوال، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثالث من عمرها، وبها خنق بالرقبة وكدمات في أماكن متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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