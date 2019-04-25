» إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بشرم الشيخ

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة نقلى، اليوم الخميس، اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، خلال احتفالات مصر بتحرير سيناء الـ37.

وشهد الحفل إزاحة الستار عن الطريق المقام بشرم الشيخ، سفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنينى.

وأعرب السفير نقلي،عن أسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدولة رئيس الوزراء،والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

ويحتفل الشعب المصرى وقواته المسلحة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث يحتفل المصريين فى 25 أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفى هذا اليوم تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقًا بالتحكيم الدولي فى 15 مارس 1989.




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