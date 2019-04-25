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«سيدة الاستفتاء» تطلق اسم «عبدالفتاح» على مولودها حبًا في «السيسي»

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سيدة تلد في لجنة الاستفتاء
سيدة تلد في لجنة الاستفتاء

خالد الشرقاوي - متابعات

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شهدت لجنة "اللواء حسن الحميلي" بقرية إشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اخر أيام التصويت على التعديلات الدستورية، قيام سيدة بوضع مولودها داخل اللجنة الانتخابية أثناء الإدلاء بصوتها داخل اللجنة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل ربة المنزل، التي تدعى "أمل عبدالمنعم عبدالحق" إلى مستشفى ناصر المركزي لاستكمال كل الفحوصات الطبية.

وقالت الأم في تصريحات صحفية، أنها أطلقت اسم عبدالفتاح على مولودها حبا في الرئيس عبدالفتاح السيسي، "لأنه حمى مصر من الإرهاب، ودشن العديد من المشروعات القومية بالبلاد منها قناة السويس الجديدة ومحطات الكهرباء والطرق والكباري والمزارع السمكية وصوب الخضروات".





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